SPK, kripto varlık hizmeti veremeyecek kişi ve kuruluşları paylaştı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), kripto varlık hizmet sağlayıcı başvuruları işlemden kaldırılan ve işleme alınmayan platformlar listesini yayımladı.

SPK’den yapılan açıklamaya göre 2 Temmuz 2024 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeyle kripto varlık hizmet sağlayıcı olarak faaliyet belgesi almak isteyenlerin başvurusuna ilişkin son durumlar aktarıldı.

Dünya'nın haberine göre; SPK haftalık bülteninde yer alan kararda şu bilgiler verildi:

"02.07.2024 tarihli ve 32590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7518 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’na (Kanun) eklenen 35/B ve Geçici 11 inci maddeler uyarınca Kurulumuza kripto varlık hizmet sağlayıcı olarak faaliyette bulunduklarını veya bulunacaklarını beyan edenlerin başvurularına ilişkin olarak;

(a) Kurulumuzun 08.08.2024 tarih ve 38 sayılı Bülteninde yayımlanan 08.08.2024 tarih ve 42/1259 sayılı Kurul İlke Kararının “Geçiş ve Uyum Hükümleri” başlıklı bölümünün (2) numaralı maddesi uyarınca, aşağıda “Başvurusu İşlemden Kaldırılan Platformlar Listesi”nde yer alan platformların başvurularının Kurulumuzun 02.07.2024 tarihli duyurusunda yer alan Ek/1’in belge listesinin (3) ve (4) numaralı maddelerinde talep edilen açıklama ve belgeleri eksik veya yetersiz iletmeleri sebebiyle işlemden kaldırılmasına ve anılan İlke Kararının (1) numaralı maddesi kapsamında “Başvurusu İşleme Alınmayan Platformlar Listesi” ile birlikte duyurulmasına,

(b) Listelerde yer alan platformların işbu Kurul Kararını müteakip 5 iş günü içerisinde Kanun uyarınca platform tanımına giren faaliyetlerde bulunmayı sonlandırmaları, işbu Kurul Kararını müteakip yeni müşteri kabul etmemeleri, Kanun’un Geçici 11 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları uyarınca elektronik posta, kısa mesaj, telefon ve benzeri iletişim araçları ile mevcut müşterilerine konu ile ilgili bildirimde bulunmaları ve müşterilerinin nakit ve/veya kripto varlık transfer taleplerini 5 iş günü kısıtı olmaksızın yerine getirmeleri gerektiğine,

(c) Yukarıda (b) bendinde yer alan esaslara aykırı olarak faaliyetlere ve müşteri kabulüne devam edilmesi veya müşterilerin transfer taleplerinin yerine getirilmemesi durumunda Kanun’un 99/A ve 109/A maddeleri kapsamında izinsiz kripto varlık hizmet sağlayıcılığı faaliyeti hükümlerinin uygulanabileceğinin hatırlatılmasına karar verilmiştir."

Başvurusu işlemden kaldırılan platformlar listesi ve başvurusu işleme alınmayan platformlar listesi

1) Kurulumuzun 08.08.2024 tarih ve 38 sayılı Bülteninde yayımlanan 08.08.2024 tarih ve 42/1259 sayılı Kurul İlke Kararının “Geçiş ve Uyum Hükümleri” başlıklı bölümünün (2) numaralı maddesi uyarınca, Kurulumuzun 02.07.2024 tarihli duyurusunda yer alan Ek/1’in belge listesinin (3) ve (4) numaralı maddelerinde talep edilen açıklama ve belgeleri eksik veya yetersiz iletmeleri sebebiyle aşağıda yer alan platformların başvuruları işlemden kaldırılmıştır.

Başvurusu işlemden kaldırılan platformlar listesi

1 Aleyna YETGİN

2 Barimeks Teknoloji Yazılım ve Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ

3 Bit Finansal Teknolojiler Yazılım ve Ticaret AŞ

4 Biturca Teknoloji AŞ

5 BOV Gate Teknoloji AŞ

6 BV Dijital Varlık Saklama ve Teknoloji Hizmetleri AŞ

7 Carny Teknoloji AŞ

8 Coin Club Teknoloji ve Yatırım AŞ

9 Coinqo Bilişim ve Teknoloji AŞ

10 Colendi Dijital Teknoloji ve Finansal Hizmetler AŞ

11 Easy International Teknoloji Yatırım AŞ

12 Finparator Yazılım Teknolojileri AŞ

13 FreeBNK Holdings Limited

14 Genesis Teknoloji ve Bilişim Hizmetleri AŞ

15 Global Fintech Teknoloji AŞ

16 Kolay Finansal Teknolojiler AŞ

17 Kriptobin Teknoloji AŞ

18 M313 Teknoloji Yatırım AŞ

19 Meksa Bilişim Teknolojileri AŞ

20 MH Finans Teknoloji AŞ

21 Pozitif Kripto Yazılım ve Bilişim Hizmetleri AŞ

22 Sayısal Devir Sistemi Yazılım Danışmanlık Bilgi Teknolojileri Ticaret AŞ

23 Seçgin YETGİN

24 Tomya Teknoloji AŞ

25 Türkinvest Teknoloji AŞ

26 Ünlü Bilgi Teknolojileri ve Bilişim AŞ

27 Webthree Teknoloji Ticaret AŞ

28 Winansör Teknoloji AŞ

29 Yılgen Yayıncılık İletişim Ticaret AŞ

30 Yodapay Bilgi Teknolojileri Turizm ve Konfeksiyon Ticaret Ltd Şti

31 Yuex Yazılım ve Teknoloji AŞ

32 Yula Bilişim Teknoloji ve Ticaret Ltd Şti

2) Kurulumuzun 08.08.2024 tarih ve 38 sayılı Bülteninde yayımlanan 08.08.2024 tarih ve 42/1259 sayılı Kurul İlke Kararının “Geçiş ve Uyum Hükümleri” başlıklı bölümünün (1) numaralı maddesi uyarınca, Kurulumuza faaliyetine devam edeceğini beyan etmekle birlikte, başvuru tarihi itibarıyla herhangi bir müşterisi ve/veya müşterilere ait saklama bakiyesi bulunmayan aşağıdaki platformların başvuruları işleme alınmamıştır.

Başvurusu işleme alınmayan platformlar listesi

1 AHL Gold E-Ticaret AŞ

2 Amazing Teknoloji ve Pazarlama AŞ

3 And X Teknoloji AŞ

4 Apenin Teknoloji AŞ

5 Bigines Bilgi Teknolojileri AŞ

6 BTL Kıymetli Madenler Sanayi ve Ticaret Ltd Şti

7 CEXTR Dijital Varlık Yazılım AŞ

8 CLTS Teknoloji AŞ

9 Coinlist Teknoloji AŞ

10 Crybo Exchange Teknoloji Yatırımları AŞ

11 Dalio Teknoloji Danışmanlık ve Ticaret AŞ

12 Deca Finansal Teknolojiler AŞ

13 Fast Exchange Finansal Danışmanlık ve Restoran Hizmetleri Ltd Şti

14 Floww Finansal Teknolojiler AŞ

15 Fuze Teknoloji AŞ

16 FX Bilişim ve Teknoloji AŞ

17 GCB Finansal Teknoloji AŞ

18 Icon T Teknoloji Ltd Şti

19 Kentkart Global Elektronik AŞ

20 Keyzersoft Bilgi Teknolojileri AŞ

21 Mamoru Turkey Teknoloji AŞ

22 Mavi Yelken Teknoloji AŞ

23 MCT Kripto Varlık Bilişim ve Teknoloji AŞ

24 Morbit Yazılım Teknolojileri AŞ

25 Primera Finansal Teknoloji AŞ

26 PrimeXBT Teknoloji AŞ

27 Simpledo Finansal Teknolojiler AŞ

28 Source Community Telekomünikasyon Ltd Şti

29 Techdünya Bilişim Teknoloji ve Ticaret AŞ

30 Trader Technology Bilgi ve İletişim Hizmetleri AŞ

31 Trent Yazılım ve Şans Oyunları Ticaret AŞ

32 Tütüncü Coin Bilgi ve Bilişim Danışmanlık Ticaret AŞ