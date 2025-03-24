SPK'nin hamlelerinin borsaya etkisi sınırlı kaldı: BIST 9 bin sınırında

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Borsa İstanbul'da açığa satış işlemlerini 25 Nisan'a kadar yasaklaması ve şirketlerin hisse alımına dair getirdiği düzenlemelerin Borsa İstanbul'da etkisi sınırlı kaldı. Açılışta yüzde 3 değer kazanan Borsa İstanbul'da yükselişin devamı gelmedi. 19 Mart'tan bu yana Borsa İstanbul'daki düşüş yüzde 15, Bankacılık hisselerindeki düşüş ise yüzde 24 seviyelerinde bulunuyor.

SPK'NIN HAMLELERİNİN ETKİSİ SINIRLI

Dün akşam yapılan son dakika düzenlemesine göre SPK; "Borsa İstanbul AŞ pay piyasalarında açığa satış işlemlerinin yasaklanmasına, halka açık ortaklıkların pay geri alımlarının kolaylaştırılmasına ve kredili sermaye piyasası işlemlerinin devamı süresince öz kaynak oranının esnetilerek uygulanmasına" karar vermişti.

BORSADA DÜŞÜŞ NEDEN SINIRLI KALDI?

Yüksek faiz ve kredi daralmasının etkisiyle Borsa İstanbul'da yıl başından bu yana TL cinsinden yatay bir seyir izlenirken, şirketlerin piyasa değeri enflasyon ve döviz kuru karşısında değer kaybediyordu. 19 Mart'ta İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından ise Türkiye'nin içine düşürüldüğü siyasi krizin de eklenmesiyle birlikte Borsa İstanbul Endeksi, 24 Mart 2025 itibariyle, 2024 yılı 31 Aralık günü gerçekleşen 9,830 değerinin bile altında, 9.241,66 seviyesinde ilk seansı kapattı.

Mevduat faizlerinin tekrar yükselmesi ile birlikte, Borsa İstanbul'a olan ilginin azaldığı görülüyor. Siyasi krizin derinleşeceğine yönelik endişelerin sürmesi, Borsa İstanbul'da yükselişlerin sınırlı kalacağı yönünde karamsar bir tablo ortaya koyuyor.