SPK suç duyurusunda bulunmuştu: Eski AKP Milletvekili gözaltına alındı

SPK'nin Ocak ayında suç duyurusunda bulunmasının ardından eski MÜSİAD Başkanı ve 23. Dönem AKP Milletvekilli Bayram Ali Bayramoğlu gözaltına alındı.

Güncel
  • 25.03.2026 23:19
  • Giriş: 25.03.2026 23:19
  • Güncelleme: 25.03.2026 23:47
Kaynak: Haber Merkezi
Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) ocak ayında suç duyurusunda bulunduğu eski MÜSİAD Başkanı ve 23. Dönem AKP Milletvekilli Bayram Ali Bayramoğlu, Ankara'da gözaltına alındı.

T24'ün aktardığına göre eski AKP Milletvekili Bayram Ali Bayramoğlu, Ankara'da gözaltına alınıp soruşturmanın yürütüldüğü İstanbul'a sevk edildi.

İZİNSİZ SERMAYE PİYASASI FAALİYETİ SUÇUNA İŞTİRAK

SPK’nin 23 Aralık 2025'te yayımladığı bültende, Bayramoğlu hakkında suç duyurusunda bulunulduğu belirtilmişti. Bayramoğlu'na, “Yetkilisi olduğu şirket/şirketlerin banka hesaplarının kullandırılması suretiyle izinsiz sermaye piyasası faaliyeti suçuna iştirak edilmesi” suçlaması yöneltilmişti.

