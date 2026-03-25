SPK suç duyurusunda bulunmuştu: Eski AKP Milletvekili gözaltına alındı
Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) ocak ayında suç duyurusunda bulunduğu eski MÜSİAD Başkanı ve 23. Dönem AKP Milletvekilli Bayram Ali Bayramoğlu, Ankara'da gözaltına alındı.
T24'ün aktardığına göre eski AKP Milletvekili Bayram Ali Bayramoğlu, Ankara'da gözaltına alınıp soruşturmanın yürütüldüğü İstanbul'a sevk edildi.
İZİNSİZ SERMAYE PİYASASI FAALİYETİ SUÇUNA İŞTİRAK
SPK’nin 23 Aralık 2025'te yayımladığı bültende, Bayramoğlu hakkında suç duyurusunda bulunulduğu belirtilmişti. Bayramoğlu'na, “Yetkilisi olduğu şirket/şirketlerin banka hesaplarının kullandırılması suretiyle izinsiz sermaye piyasası faaliyeti suçuna iştirak edilmesi” suçlaması yöneltilmişti.