SPK’nin suç duyurusunun ardından tutuklanmıştı: Eski AKP milletvekilinin ifadesi ortaya çıktı

AKP’nin Rize eski Milletvekili ve MÜSİAD eski Başkanı Bayram Ali Bayramoğlu, “izinsiz sermaye piyasası faaliyeti” iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Soruşturmanın, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) hazırladığı rapor doğrultusunda başlatıldığı belirtildi.

Gazeteci İsmail Saymaz’ın aktardığına göre süreç, SPK’nin 16 Ocak 2026 tarihli raporuna dayanarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na yaptığı şikayetle başladı. Bayramoğlu’nun ortağı olduğu Dubai merkezli Final General Trading L.L.C. ile Türkiye’de faaliyet gösteren Neta Menkul Değerler’in, SPK’den izinleri bulunmamasına rağmen kaldıraçlı alım satım (KAS) işlemlerine aracılık ettiği tespit edildi.

Bayramoğlu’nun MÜSİAD’ın dört kurucusundan biri olduğu, 1999-2004 yılları arasında genel başkanlık yaptığı ve 2007’de AKP’den Rize milletvekili seçildiği hatırlatıldı. Bir dönem siyasette görev yaptıktan sonra iş hayatına dönen Bayramoğlu’nun, 2009 yılında iki ortağıyla birlikte Dubai’de Final General Trading L.L.C. adlı şirketi kurduğu belirtildi. Şirkette yüzde 29 oranında hisse sahibi görünmesine rağmen kârın yüzde 70’ini aldığı ifade edildi.

2013 yılında Neta Menkul Değerler’i satın aldıkları belirtilirken, Bayramoğlu ifadesinde bu şirketi lisanslı hisse alım satımı ve halka arz işlemleri için aldıklarını söyledi. Diğer aracı kurumlar gibi kredi verip işlem yapmayı benimsemediklerini savunan Bayramoğlu, şirket faaliyetlerinin 2019’da dar kapsamlı lisansa dönüştürüldüğünü, 2020’de iki yıllık dondurma ve men yetkisi aldıklarını, 2024-2026 arasında ise faaliyetleri yeniden durdurduklarını ileri sürdü.

“HİÇBİR İŞLEMDEN HABERİM YOK” SAVUNMASI

Bayramoğlu, emniyette verdiği ifadede söz konusu işlemlerle ilgisi olmadığını savundu. Şirket için ortağına vekalet verdiğini belirten Bayramoğlu, “Hiçbir evrakı imzalamadım, hiçbir transferden haberdar olmadım. Kar anlamında şahsıma bir tek lira transfer edilmemiştir” dedi.

Kendisine yöneltilen “hotforex”, “hfm-trade” ve “hftrade” uzantılı sitelere ilişkin sorulara da yanıt veren Bayramoğlu, bu sitelerin kime ait olduğunu bilmediğini ve hiçbir bağlantısının olmadığını öne sürdü. Forex işlemlerine karşı olduğunu belirten Bayramoğlu, “Dünya görüşüm münasebetiyle bu işlemlerden elde edilecek gelire karşı çıktım” ifadelerini kullandı.

SPK RAPORU İLE İFADELER ÇELİŞİYOR

SPK’nin raporunda ise Bayramoğlu’nun savunmasıyla çelişen bulgular yer aldı. Rapora göre, “hotforex” sisteminin SPK tarafından yetkilendirilen yatırım kuruluşları arasında yer almadığı, buna rağmen farklı internet siteleri üzerinden kaldıraçlı işlemlerin sürdürüldüğü tespit edildi.

Neta Menkul’ün 2019-2021 yılları arasındaki hesap hareketlerinin incelenmesinde, para transferi yapan kişilerin “hotforex” ve “fx” açıklamalarıyla işlem gerçekleştirdiği belirlendi. Neta’ya para gönderen 62 kişiden 21’iyle yapılan görüşmelerde, bu kişilerin kendilerine iletilen hesaplara KAS işlemi için para yatırdıklarını ve karşılığında sistem üzerinden bakiye tanımlandığını söyledikleri aktarıldı.

Ayrıca 41 yatırımcının “hotforex” sistemi üzerinden Neta’ya para gönderdiği, bu kişilerin toplamda 1 milyon 381 bin 821 TL gönderdiği ve 507 bin 14 TL geri aldığı tespit edildi. Neta’nın bu işlemler için yetkisi bulunmamasına rağmen yurtdışına para transferi yaptığı da raporda yer aldı.

“BEYANLAR KÜLLİYEN YALAN”

Bayramoğlu ise suçlamaları reddederek, bazı yatırımcı beyanlarının gerçeği yansıtmadığını savundu. “Bazı kişilerin Neta ile forex işlemi yapmak üzere para alışverişi yaptığına dair beyanları külliyen yalandır” diyen Bayramoğlu, bu ifadelerin kaybedilen paraların geri alınması amacıyla ortaya atıldığını ileri sürdü.

Şirket hesaplarına ilişkin transferlere de değinen Bayramoğlu, bu işlemlerin müşteri alt hesapları üzerinden yürütüldüğünü, Neta hesaplarına doğrudan para aktarımının mümkün olmadığını savundu.

Bayramoğlu, 26 Mart’ta savcılıkta verdiği ifadede de benzer savunmalarını yineledi. Hotforex ve benzeri sitelerle ilgisi olmadığını belirten Bayramoğlu, tespit edilen para transferlerinin de yatırım amaçlı olabileceğini öne sürdü.

Soruşturma kapsamında Bayramoğlu, SPK Kanunu’nun 109/2. maddesi uyarınca “izinsiz sermaye piyasası faaliyeti” suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bu suçun iki yıldan beş yıla kadar hapis ve para cezası öngördüğü belirtildi.