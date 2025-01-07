ŞPO Ankara Şubesi: Ankara’nın simgesi Güvenpark’taki reklam panosu bir an önce kaldırılmalı!

BirGün\Ankara

TMMOB Şehir Plancıları Odası (ŞPO) Ankara Şubesi, Başkentin simgesi Güvenpark’a yerleştirilen ve tepkilere neden olan reklam panosuna ilişkin basın açıklaması yaptı.

Açıklamada, reklam panosu ile Güvenpark’taki koruma karşıtı katmanlara bir yenisinin daha eklendiğine vurgu yapılarak, “Ankara Büyükşehir Belediyesi her ne kadar reklam panosunun yılbaşına özel geçici bir uygulama olduğunu iddia etse de pano halen yerinde durmaktadır ve orada ne kadar kalacağına dair bir belirsizlik söz konusudur. Bu belirsizlik bir an önce giderilmelidir” denildi.

“Ankara’nın tarihsel bir sembolü niteliğinde olan Güven Anıtı boyutundaki ve anıt ile yarışan bu reklam panosu bir an önce kaldırılmalıdır” denilen açıklama şöyle devam etti:

“Estetik kaygıların giderilmesi için kentteki tüm reklam panolarının oluşturduğu görsel kirliliğin ve karmaşanın önlenmesine yönelik müdahalelerin önceliklendirilmesi gerektiği açıktır. Başkentin merkezinde ve tüm ana akslarında açık hava reklam panolarının, kentin sahip olduğu değerleri ve siluetinin algılanmasını güçleştiren uygulamaların şehrin estetiğini artırdığı fikrine tamamen karşı olduğumuzu belirterek Başkentin mirası Güvenpark’ı, yaşam alanlarımızı, doğal, tarihi ve kültürel değerlerimizi koruyacağımızı; bilimin ve planlama ilke esasları ışığında, kamu yararı adına mücadelemizi sürdüreceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz.”