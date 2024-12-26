ŞPO Ankara Şubesi: Dikmen Vadisi’nde yapı ruhsatları iptal edilmeli

BirGün\Ankara

TMMOB Şehir Plancıları Odası (ŞPO) Ankara Şubesi, Dikmen Vadisi'ne verilen tüm yapı ruhsatlarının iptal edilmesi gerektiğini ifade etti.

ŞPO Ankara Şubesi’nden yapılan açıklamada, “Dikmen Vadisine yönelik farklı tarihlerde hazırlanan planlara karşı açtığımız ve mahkemelerce iptal kararı verilen sayısız davamız bulunmaktadır” denilerek şu ifadelere yer verildi:

“Yine Son Etap 1. Kısım`a yönelik askıya çıkan plana, en güncel olarak 07 Ekim 2024 tarihinde açtığımız davada daha önce iptal kararı içeren 17 adet planın bulunduğu tespitimiz bulunmaktadır. Bu iptal kararları, farklı etapları da kapsayan çeşitli plan ve plan notlarına ilişkindir. Ancak geldiğimiz noktada Mahkemelerce defalarca kez iptal kararı verilen ve deyim yerindeyse yılan hikayesine dönüşen Dikmen Vadisi’ne yönelik hazırlanan planlarda İdarenin, mahkemelerin iptal kararlarına yönelik bütüncül, kamu yararı ve şehircilik ilkelerini baz alan planlar üretmediği, tam tersine alanı; parçacıl, Ankara`nın kalan son doğal değerlerini de bilimsellikten uzak, alelade bir planlama yaklaşımıyla ele aldığı ortadadır.

İptal edilen planla birlikte ‘Mevcut ruhsatlar üzerinden uygulamanın devam ettirileceği’ yönündeki plan notu da hükümsüz hale geldiği için ABB, daha önce verilen ruhsatlar üzerinden devam eden tüm uygulamaları durdurmalı, inşaatları mühürlemelidir. Mahkemenin planların iptal edilmesine yönelik verdiği bu karar, daha önce defalarca kez olduğu gibi bir kez daha planların mesleki ve bilimsel dayanaktan yoksun olarak hazırlandığını gözler önüne sermektedir. Şubemizin yürütmüş olduğu haklı hukuki mücadelenin bir kez daha tescillendiğini tüm kamuoyuna bildirirken, ABB`nin alana ilişkin parçacıl bu yaklaşımı devam ettirmesi durumunda mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğimizi ve sürecin takipçisi olacağımızı bir kez daha bildirmek isteriz.”