Spor Bakanı inşaat anlattı: Övündüğü statlar bomboş

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Yozgat’ta yapımı tamamlanan stadyumun açılışında konuştu.

Bak, “Bu zamana kadar 41 stadyum yaptık. UEFA ve FIFA standartlarında Türkiye’nin dört bir yanında yine yapmaya devam ediyoruz” dedi.

Osman Aşkın Bak, "Cumhurbaşkanı’nın spora yaklaşımına ayırarak sporun içinden gelen. Yatırımların yapılmasını isteyen bir Cumhurbaşkanımız var" ifadelerini kullandı.

Bakan Bak ayrıca, “Türkiye 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası’nı İtalya ile birlikte organize edecek. Ankara’da da stat bitiyor. 55 bin kişilik Ankara Stadı. Çelik konstrüksiyon açısından dünyada 3’üncü. 2026’nın ortalarında, haziran-temmuz gibi açacağız” diye konuştu.

SEYİRCİ SAYISI YÜKSELMİYOR

Bakanlık, inşaatla övünürken 2025-2026 sezonu tribün verileri farklı bir tablo ortaya koydu. Transfermarkt verilerine göre Süper Lig’de 2025-26 sezonunda (oynanan maçlar itibarıyla) 117 maçta toplam 1 milyon 699 bin 710 seyirci ve maç başına 15 bin 594 ortalama görünüyor.

Aynı veri seti, lig geneline yayıldığında birçok kulübün kapasitesinin çok altında seyirci ortalamasında kaldığını da gösterdi.

Worldfootball’un iç saha seyirci tablosu da (oynanan maç sayısına göre) benzer bir eğilime işaret etti. Birkaç kulübün yüksek rakamları dışında ligde belirgin bir seyirci sıçraması görünmedi.

Bak’ın açılış konuşmasında ölçüler UEFA standartlarında vurgusu öne çıkarken sahada en çok tartışılan başlıkların başında zemin kalitesi geliyor.

GÜVEN YİTİRİLDİ

Diğer kritik kırılma ise futbolun güven başlığı. Bahis iddiaları ve soruşturma dosyaları büyüdükçe, tribünün oyuna inanma eşiği düştü. Yeni statlar yapılırken futbolun itibarını zedeleyen dosyalar kapanmadığı sürece seyirciyi çağıran atmosfer oluşmadı.

Bak, konuşmasının bir bölümünde ailelere seslenerek, “Çocuklarınızı spor tesislerinegetirin” çağrısı yaptı. Ancak aynı anda ülke futbolunun vitrini sayılan statlarda doluluk tartışması sürüyor: Yatırım dili kaç stat yaptıkta kalırken tribünü dolduracak sportif rekabet, şeffaf yönetim, temiz oyun ve izleyici deneyimi başlıkları geri planda kaldı.