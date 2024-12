"Spor Buluşmaları"nın ilki düzenlendi: İstanbul için "birlik" vurgusu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Hizmet ve İletişim Grubu iştiraki Spor İstanbul’un şehrin spor vizyonunu güçlendirmek ve uluslararası hedeflere ulaşmak için başlattığı "Spor Buluşmaları"nın ilki düzenlendi. Etkinlikte Paris 2024 Olimpiyatları’ndan veriler değerlendirilerek İstanbul’da atılması gereken adımlara dair çalışma planı belirlendi.

Spor Buluşmaları etkinlik serisinin ilki, İBB Haliç Su Sporları Merkezi’nde gerçekleştirildi. İlk buluşmanın teması, İstanbul’da düzenlenecek "2027 Avrupa Oyunları" ve şehrin 2036 Olimpik ve Paralimpik Oyunları adaylığı için bir durum değerlendirmesi yapmak amacıyla "Olimpiyatlar ve Paris 2024" oldu.

Birçok üniversitenin spor bilimleri fakültelerinden dekanlar ve öğretim üyeleri, ilçe belediyelerinin spor müdürleri, spor kulübü ile federasyon temsilcileri ve Türkiye Milli Paralimpik Komitesi’nin yönetim kadrosundan isimler İstanbul’un spor alanındaki hedefleri doğrultusunda stratejik fikir alışverişlerinde bulundu.

İSTANBUL’UN SPOR HEDEFLERİ İÇİN BİRLİK VURGUSU

İBB Spor İstanbul Genel Müdürü İ. Renay Onur, İstanbul’un spor alanındaki uluslararası hedefleri için iş birliği mesajı verdiği konuşmasında, şunları söyledi:

"İstanbul’un ev sahibi olacağı 2027 Avrupa Oyunları ile aday olduğumuz 2036 Olimpik ve Paralimpik Oyunlar için federasyonlar ve bakanlıkla iş birliği içinde çalışıyoruz” ifadelerini kullandı. 2027 ve 2036 hedefleri için fiziksel aktivite alışkanlıklarının önemine de dikkat çeken Onur, “Spor İstanbul olarak ilk amacımız şehrin fiziksel aktivite oranını artırmak. Bu doğrultuda her yıl ölçüm yapıyoruz. 2019’da yüzde 13 olan fiziksel aktivite oranının 2023 sonunda yüzde 35’e çıktığını tespit ettik. Her gün 40 bin kişilik bir stadyumu dolduracak kadar insan tesislerimizi kullanıyor, 2024 yılında tekil kullanıcı sayımız 800 bin kişi oldu. Sporda başarılı olmak için öncelikle tabanın büyümesi gerekiyor. Fiziksel aktivite arttıkça spor yapan da artacak bu da sporcu sayısını artıracak. Biz spor okullarımızla her yıl 130 bin çocuğu sporla tanıştırıyoruz."

Basın mensupları, spor yöneticileri, akademisyenler, sporcular ve antrenörler gibi farklı paydaşlardan kişilerle yapılan geniş kapsamlı ankete de değinen Onur, "Spor dünyasından 500 kişiyle anket yaptık. Sportif başarı için liyakat en çok talep edilen kriter oldu. Onu altyapıdan yetenek geliştirme, sporcu takibi, antrenör ile yönetici eğitimi ve altyapı ile tesis iyileştirilmesi takip etti" şeklinde konuştu.

Sunum sonrasında katılımcılar, İstanbul’un sportif hedeflerine yönelik önceliklerine dair fikirlerini paylaştı ve Spor Buluşmaları’nın ikinci toplantısının teması da "Stratejik Plan ve Yol Haritası" olarak belirlendi.