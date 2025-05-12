Spor değil, işkence

İspanya'da önde gelen iki hayvan hakları derneği, başkent Madrid'deki Las Ventas Arenası önünde boğa güreşi karşıtı gösteri yaptı. Aziz Fermin Festivali'nin yapıldığı hafta kapsamında Las Ventas'ta programlanan boğa güreşlerini protesto etmek üzere toplanan kalabalık grup, vücutlarına kırmızı boya döktü.

Hayvan hakları örgütleri Anima Naturalis ve CAS International, boğa güreşlerinin sona erdirilmesini talep ederek, "Hayvan haklarını ihlal eden bir uygulamaya yönelik kamu sübvansiyonlarının sona erdirilmesini talep ediyoruz. Şehir, artık zulmü normalleştiren bir geleneğe ortak olamaz. Kültürel kararlarda şeffaflık talep ediyoruz" açıklamasında bulundu.