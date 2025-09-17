Spor dünyası İsrail’e karşı birleşiyor

Özgür ÇELİKTÜRK

Spor dünyası her geçen gün İsrail’e karşı sesini yükseltmeye devam ediyor. Soykırımcı devlete yaptırım uygulayan ülkelerin başında gelen İspanya’da Eğitim, Spor Bakanlığına bağlı Spor Yüksek Konseyi (CSD), Uluslararası Bisiklet Birliğini (UCI) La Vuelta bisiklet yarışmalarına İsrail takımının katılmasını sağlayarak "Gazze’deki soykırımı aklamakla" suçladı.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ise 15 Eylül’de yaptığı açıklamada, La Vuelta boyunca yapılan İsrail karşıtı barışçıl gösterilerden dolayı "İspanyol halkı ile gurur duyduğunu, İspanya’nın Avrupa’nın onurunu kurtardığını" savunmuş ve "Barbarlık sona erene kadar ne Rusya ne de İsrail hiçbir karşılaşmaya katılmamalı. Rusya Ukrayna’nın işgalinden sonra neden sportif müsabakaların dışında bırakıldı da İsrail Gazze’nin işgalinden sonra neden sınır dışı edilmedi?" ifadesini kullanmıştı.

NORVEÇ’TEN MADDİ YARDIM

Ayrıca Norveç Futbol Federasyonu (NFF), 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri’nde İsrail ile oynanacak karşılaşmanın gelirlerinin Gazze’de insani yardım sağlayan Sınır Tanımayan Doktorlar’a (MSF) bağışlanacağını açıkladı. NFF Başkanı Lise Klaveness, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "26 yıl sonra Dünya Kupası’na katılma şansımız var. Ama bu maç, Orta Doğu’daki ciddi insani acılar ve derin çatışmaların yaşandığı bir döneme denk geliyor. Bölgedeki insani acılara, özellikle Gazze’de sivillere yönelik orantısız saldırılara kayıtsız kalamayız. Maç gelirini, her gün sahada hayat kurtaran ve aktif yardım sağlayan bir kuruluşa, Sınır Tanımayan Doktorlar’a bağışlamayı istiyoruz" ifadelerini kullandı.