Spor dünyası ses yükseltiyor

Şükran Arzu GÖNÜLERİ

Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasına spor dünyasından tepkiler yükselmeye devam ediyor. Basketbolun tanınan yüzlerinden Anadolu Efes’in tecrübeli oyun kurucusu Doğuş Özdemiroğlu, X hebasından yaptığı paylaşımda, “Milettir Ekrem” ifadelerini kullandı. Özdemiroğlu’nun yanı sıra birçok basketbolcu da yapılan eylemlere destek verdi.

Büyükçekmece Basketbol’un pivotu Emircan Koşut, Beşiktaş ile oynadıkları maç öncesi yaptığı açıklamada,"Umarım bu geçirdiğimiz zor günlerde, Atatürk'ün yolunda laik bir hukuk devleti olarak kalmaya devam ederiz" dedi.

Aynı kulübün oyuncuları Erdi Gülaslan ve Yesukan Onar da eylemlere katılarak, "Yolumuz belli, yol gösterenimiz belli” paylaşımını yaptı. Türk Telekom koçu Erdem Can ise oynadıkları maç öncesi, “Ülkemizin gençlerine, onların bağlılıklarına çok teşekkür ediyorum. Bize mavi gözlü, sarışın bir yiğit, çok önemli bir kılavuz verdi: Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi. Onu takip edelim” diye konuştu.

Basketbolun yanı sıra voleybolda da birçok atlet eylemlere destek oldu. Galatasaray ve Ulusal Takım oyuncusu İlkin Aydın, voleybol dünyasında en çok sesini yükseltenlerden biri oldu. CHP’nin Cumhurbaşkanlığı için yaptığı ön seçime katılan Aydın, sosyal medya yaptığı paylaşımlarda “Cumhuriyet ve Atatürk ilkelerinin koruyucusu olduğunu unutma” dedi.

Ulusal Takım ve Fenerbahçe kaptanı Eda Erdem de "Spor bize her zaman hakkaniyetin, emeğin ve kuralların önemini öğretti. Sahada olmazsa olmaz olan adalet, hayatta da hepimizin ortak güvencesi olarak her zaman var olmalı. Kendi adıma, Mustafa Kemal Atatürk'ün ülkeyi emanet ettiği, Türkiye Cumhuriyeti'nin aydınlık yüzü olan gençlerimizin sağduyusuna ve ülkemize olan sevgisine güveniyorum. Ülke olarak verdiğimiz bu sınavda en büyük temennim, toplum vicdanının huzur bulacağı şekilde adaletin tecelli etmesidir" açıklamasını yaptı.

Birçok defa gericilerin ve AKP trollerinin saldırısına uğrayan Ebrar Karakurt, "Hak Hukuk Adalet" sloganı paylaşımında bulundu. Ulusal Takım oyuncusu Simge Aköz de “Korkma” dövizi taşıyan bir yurttaşı Instagram hesabından paylaştı.

Öte yandan konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmayan futbolcular sert bir biçimde eleştiri konusu oldu.