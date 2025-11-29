Spor ekranı: Bugün ne izlemeli?

Sporda cumartesi günü birçok çekişmeli mücadeleye sahne olacak. Premier Lig'den, Formula 1'e günün öne çıkanlarını derledik:

17.00 FORMULA 1 SPRINT YARIŞI

Geçen hafta Los Angeles GP'sinde McLaren pilotlarının taban aşınması nedeniyle diskalifiye edilmesinin ardından şampiyonluk mücadelesi iyice alevlendi. Sürücüler klasmanında Lando Norris 390 puanla lider durumda. Onu 366’şar puanla Max Verstappen ve takım arkadaşı Oscar Piastri takip ediyor. Katar’da heyecan dün başladı ve sprint yarışında alınacak her puan artık altın değerinde. Yarışa Piastri pol pozisyonunda, Norris üçüncü, Verstappen ise altıncı sırada başlayacak. Sprintin her anı yüksek tempoda geçecek gibi görünüyor.

17.30 BAYERN MÜNİH-ST. PAULI

Hafta içi Şampiyonlar Ligi’nde Arsenal’a 3-1 mağlup olan Bayern Münih’in ligde vereceği reaksiyon merak ediliyor. Bavyera devi, evinde düşme hattındaki St. Pauli’yi konuk edecek. Bol gollü ve tempolu bir karşılaşma bekleniyor.

18.00 MANCHESTER CITY-LEEDS UNITED

Önce ligde Newcastle United’a yenilen, ardından da yoğun rotasyonun kurbanı olup Bayer Leverkusen’e kaybeden Manchester City artık hata yapma lüksünü kaybetti. Pep Guardiola’nın ekibi, geçen sezondaki benzer düşüşe izin vermemek için kazanmaya mecbur. Karşılarında ise küme hattındaki Leeds United olacak. City’nin kötü gidişe son vermek için sahaya bambaşka bir mentaliteyle çıkması bekleniyor.

19.00 MONACO-PSG

Paris Saint-Germain, art arda gelen sakatlıklara rağmen formunu koruyor. Luis Enrique’nin öğrencileri yüksek tempolu futboluyla her maçını izlenir kılmayı başarıyor. Ligde 8. sırada yer alan Monaco karşısında da Paris ekibi yine favori.

23.00 TOTTENHAM-FULHAM

Sezona etkileyici bir başlangıç yapan Tottenham’da işler son haftalarda rayından çıkmış durumda. Menajer Thomas Frank için alarm zilleri çalıyor. Kuzey Londra ekibi bugün sahaya mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak. Fulham ise sürpriz peşinde olacak. Her iki takımın da hücumu savunmaya tercih ettiği düşünüldüğünde keyifli bir mücadele bizleri bekliyor.