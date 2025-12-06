Spor ekranı: Bugün ne izlemeli?

Ocak ayına doğru giderken liglerin yavaş yavaş şekillendiğini görüyoruz. Bugün de birçok ligde favoriler sahne alacak. Formula 1'de ise sezonun son yarışının sıralama turlarına şahitlik edeceğiz. Özetle dolu dolu bir cumartesi günü sporseverleri bekliyor. Bugünün dikkat çekenlerini sizler için derledik:

15.30 ARSENAL-ASTON VILLA

Premier Lig'de zirve yarışının mutlak favorisi Arsenal evinde sezona kötü başlayan ancak sonrasında yaptığı çıkışla üçüncü sıraya kadar yükselen Aston Villa'yı konuk ediyor.

Topçular, kazandıkları takdirde zirve yarışında bir rakiplerini daha ekarte etmiş olacak. Oynadığı son dört maçı kazanan ve ligde şu an en iyi form grafiğine sahip olan Villa ise deplasmanda alacağı sürpriz bir sonuçla şampiyonluk yarışına iyice dahil olabilir. Bu koşullar altında bizleri çok iyi bir maç beklediğini söyleyebiliriz.

17.00 FORMULA 1 ABU DABİ SIRALAMA TURLARI

Lando Norris-Max Verstappen ve Oscar Piastri... Formula 1'de yıllar sonra son haftaya üç pilot şampiyonluk iddiasıyla giriyor. Norris elinde bulundurduğu 12 puan farkıyla favori ancak arkasında Verstappen gibi bir 'canavar' tetikte bekliyor. 16 puan gerideki Piastri'nin şansı ise bu iki isme göre daha düşük. Heyecan dolu haftada sıralama turları şampiyonluğun kaderi için belirleyeci olacak.

18.00 MANCHESTER CITY-SUNDERLAND

Manchester City son iki karşılaşmasını kazanarak zirve yarışına tutunmayı başardı ancak iki maçta da oyunu tutmakta zorlandı. Savunmadaki problemlerini bir türlü çözemeyen City ligin sürpriz ekibi Sunderland'le karşılaşacak. Muhtemelen bol gollü ve zevkli bir karşılaşma bizleri bekliyor.

20.00 BAŞAKŞEHİR-FENERBAHÇE

Galatasaray dün zor da olsa kazandı Fenerbahçe, Başakşehir karşısına mutlak galibiyet hedefiyle çıkacak. Başakşehir ise Nuri Şahin yönetiminde son haftalarda iyi bir çıkış yakaladı. Hücumların ön plana çıktığı tempolu bir karşılaşma bizleri bekliyor.

23.00 ATHLETIC BILBAO-ATLETICO MADRİD

Hafta için Barcelona'ya mağlup olarak zirve yarışında ağır yara alan Atletico Madrid zorlu Bilbao deplasmanında. Atletico'nun puan kaybına tahammülü yok, Athletic ise bu maçı çıkış maçı olarak görüyor. Uykusu tutmayanlar için ideal bir mücadele.