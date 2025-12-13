Spor ekranı: Bugün ne izlemeli?

Yeni yıl yaklaşırken liglerde heyecan büyüyor. Dünya Kupası öncesi sıkışan fikstür nedeniyle futbolseverleri keyifli maçlar futbolseverleri beklerken potada artan rekabet zirve yarışında kartları yeniden dağıtabilir. Snookerda ise zamana karşı büyük bir yarış var. Günün dikkat çekenleri:

16.00 ATLETİCO MADRİD-VALENCİA

Şampiyonluk yarışına ortak olmayı beklerken üst üste Barcelona'ya ve Athletic Bilbao'ya kaybeden Atletico Madrid, zirveden kopma aşamasına geldi. Son maçında Şampiyonlar Ligi'nde PSV'yi 3-2 mağlup eden Atletico, Valencia'yı evinde yenerek ligde de işleri yeniden yoluna koymak istiyor.

Oldukça kötü bir sezon geçiren ve düşme hattında yer alan Valencia ise zorlu deplasmandan puan almanın hesaplarını yapıyor. Öğleden sonra için izleme listesine yazılabilecek bir karşılaşma.

18.00 BAHÇEŞEHİR KOLEJİ-BEŞİKTAŞ

Basketbol Süper Ligi'nde 10'da 10 yaparak liderlik koltuğunda oturan Beşiktaş, ligde oynadığı 9 maçı kazanan Bahçeşehir Koleji'ne konuk olacak. BSL'de namağlup ilerleyen Beşiktaş'a ilk mağlubiyetini tattırmak isteyen Bahçeşehir ekstra bir motivasyonla sahaya çıkacak. Dusan Alimpijevic yönetimindeki siyah-beyazlılar ise kusursuz serisini sürdürmenin peşinde.

Tempolu oyunu benimseyen yüksek eforlu oynayan iki takımın mücadelesi basketbolseverler için çok şey vaat ediyor. Zirve yarışını yakından ilgilendiren bu karşılaşma 'kaçmaz' denilebilecek nitelikte.

20.30 BARCELONA-OSASUNA

Nadir gelişen Osasuna atakları ve Barcelona. Yılların vazgeçilmeyen klişesi bugün bir kez daha sahne alacak. Real Madrid'in sallantıda olduğu haftalarda form grafiğini yükselterek liderlik koltuğuna oturan ve farkı 4 puana çıkaran Barça yine bol gol ve keyifli bir oyun vaat ediyor.

21.45 SNOOKER SHOUT

Snooker denince akla genellikle sessizlik, uzun safety düelloları ve saatler süren maçlar gelir. Snooker Shoot Out ise bu algıyı bilinçli olarak DNA’sıyla oynayan bir turnuva.

2025 edisyonu da tam olarak bunu yapıyor: Snooker’ı hızlandırıyor, gürültülü hale getiriyor ve beklenmedik olana kapıyı sonuna kadar açıyor. 4. Tur müsabakalarının oynanacağı organizasyon sporseverler keyifli bir akşam sunacak.