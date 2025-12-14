Spor ekranı: Bugün ne izlemeli?

Liglerde fikstür sıkışıyor, puan tablosu sertleşiyor, hataya yer kalmıyor. Avrupa’da zirve yarışı kızışırken Türkiye’de hem parkede hem sahada derbi ateşi yükseliyor. Gün, birden fazla ekranda takip edilmeyi hak eden karşılaşmalarla dolu.

14.30 MILAN-SASSUOLO

Serie A'da Milan, liderlik koltuğunda oturmanın ağırlığıyla sahaya çıkacak. San Siro’da artık her maç, 3 puandan çok daha fazlası anlamına geliyor. Zirvede kalmak isteyen Milan için Sassuolo karşılaşması kağıt üstünde rahat görünse de sezonun bu bölümünde böyle maçlar genellikle en tehlikelileri oldu.

Sassuolo, büyük takımlara karşı savunmaya çekilip bir an kollamayı iyi bilen bir ekip. Milan ise oyunu domine etmeyi, rakibini sürekli hataya zorlamayı seviyor. Bu da maçı klasik bir favori yürür gider senaryosundan çıkarıp, sabır ve konsantrasyon testine dönüştürecek gibi. Günün erken saatlerinde tempolu ve gol potansiyeli yüksek bir maç arayanlar için doğru adres.

17.00 CRYSTAL PALACE-MANCHESTER CITY

Premier Lig'de Manchester City için ligde artık kolay maç kavramı neredeyse yok. Selhurst Park gibi sert deplasmanlar özellikle bu dönemde büyük takımların canını yakabilir.

Crystal Palace bu sezon evinde dirençli, oyunu bozmayı bilen bir takım görüntüsü çizdi. City ise alışıldık biçimde topa sahip olacak, oyunu rakip yarı sahaya yıkacak.

Maçın kilidi, City’nin sabrında ve Palace’ın geçiş hücumlarında saklı. Bir yanda kusursuz makine düzeni, diğer yanda sürpriz arayan bir ev sahibi… Premier Lig klasiği tam olarak böyle bir şey.

19.00 GALATASARAY-BEŞİKTAŞ

Akşam saatlerinde derbi heyecanı bu kez filede. Galatasaray ile Beşiktaş, Puan tablosundaki farklara bakıp geçmek büyük hata olur çünkü derbiler matematiği sevmez.

Galatasaray çok daha kaliteli bir ekip. Beşiktaş ise her topu son topmuş gibi oynayan, oyunu kaosa sürükleyebilen bir takım. Servis serileri, blok anları ve bir anda yükselen tribün sesi… Bu maç, voleybolun neden momentum oyunu olduğunu bir kez daha hatırlatacak türden.

20.00 TRABZONSPOR-BEŞİKTAŞ

Gecenin ana yemeği. Trabzonspor için bu maç zirve yarışında evde fire vermeme zorunluluğu anlamına geliyor.

Beşiktaş cephesinde ise tablo daha karmaşık. Eksikler, form arayışı ve dalgalı performans arasında alınacak her puan hayati. Bu yüzden maçın temposu ilk düdükten itibaren yüksek olacak. 90 dakika boyunca oyunun yönü birkaç kez değişmeye aday.

20.30 FENERBAHÇE-ANADOLU EFES

Fenerbahçe ile Anadolu Efes karşılaşmaları artık normal lig maçı kategorisinde değerlendirilmiyor. Parkede her zaman biraz prestij, biraz da güç gösterisi var.

Fenerbahçe istikrarlı yapısıyla zirveyi zorlamaya devam ederken Efes kötü gidişe son vermek istiyor. Bu tip maçlar, sezonun ilerleyen bölümünde psikolojik eşikleri belirler. Bir galibiyet sadece puan değil, özgüven de kazandırır. Tempo, sertlik ve yıldız oyuncuların sahne aldığı bir 40 dakika basketbolseverleri bekliyor.