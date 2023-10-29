Spor federasyonları, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümünü kutladı

Spor federasyonları, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümünü yayımladıkları mesajlarla kutladı.

Türkiye Futbol Federasyonu yayımladığı mesajında, şu ifadeleri kullandı:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının önderliğinde, aziz Türk milletinin Kurtuluş Savaşı'nda gösterdiği büyük gayret ve fedakarlığıyla elde ettiğimiz; bağımsızlığın, demokrasinin, özgürlüğün ve aydınlığın sembolü olan Cumhuriyetimizin 100. yılına ulaşmasının gururunu, mutluluğunu ve coşkusunu yaşıyoruz. Atatürk'ün, 'Türk milletinin karakter ve adetlerine en uygun olan idare, Cumhuriyet idaresidir 'diyerek ilan ettiği Cumhuriyetimiz, atalarımızdan bizlere kalan en büyük mirastır. Cumhuriyetimizin 100. yılında tarihimizden aldığımız güçle geleceğe güvenle bakıyor, atalarımızın bizlere bıraktığı kutsal emanetin bütün değerleriyle sonsuza dek var olmasının hepimizin ortak sorumluluğu olduğunun bilinciyle, her alanda yeni zaferlere ulaşmak için emin adımlarla yolumuza devam ediyoruz."

Türkiye Voleybol Federasyonunun mesajında da "Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde verilen büyük mücadelelerin ardından kazanılan milli mücadelemizin, Cumhuriyet ile taçlandırılışının 100. yılını kutlamanın gururunu yaşıyoruz. Bu vesileyle, bütün vatandaşlarımızın, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutluyor, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, kahraman silah arkadaşlarını ve bu toprakları bizlere vatan yapan tüm şehit ve gazilerimizi rahmetle ve minnetle anıyoruz." ifadelerine yer verdi.

Türkiye Atletizm Federasyonunun mesajında ise "Türkiye Atletizm Federasyonu olarak milletçe coşkusunu yaşadığımız 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyoruz. Tüm yurtta Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıl dönümünün kutlandığı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı heyecanı yaşanıyor. Türkiye Atletizm Federasyonu olarak bu büyük bayramı coşkuyla kutluyor, Cumhuriyetimizin 100. yılında, Türkiye olarak geçmişimize minnettarız, bugünümüze güveniyoruz ve yarınımıza umutla bakıyoruz. Bu büyük mirası gelecek kuşaklara daha da güçlü bir şekilde aktaracağız." denildi.

Atıcılık ve Avcılık, Basketbol, Binicilik, Bisiklet, Boks, Cimnastik, Eskrim, Güreş, Halter, Hentbol, Hokey, Judo, Kano, Kürek, Masa Tenisi, Modern Pentatlon, Okçuluk, Ragbi, Sutopu, Tekvando, Tenis, Yelken, Yüzme, Bedensel Engelliler, Bilardo, Bocce Bowling Dart, Briç, Geleneksel Spor Dalları, Geleneksel Türk Okçuluk, Görme Engelliler Federasyonu, Hava Sporları, Herkes İçin Spor, İşitme Engelliler, İzcilik Federasyonu, Karate, Kick Boks, Motosiklet, Muay Thai, Oryantiring, Otomobil Sporları, Satranç, Sualtı Sporları, Vücut Geliştirme, Fitness ve Bilek Güreşi, Buz Hokeyi, Buz Pateni, Curling, Kayak ve Dağcılık spor federasyonları yayımladıkları mesajlarla Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü kutladı.