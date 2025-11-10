Spor federasyonları ölümünün yıl dönümünde Atatürk'ü andı

Spor federasyonları, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü ölümünün 87'nci yılında andı.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, "Cumhuriyetimizin kurucusu, Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü aramızdan ayrılışının 87. yıl dönümünde saygı, özlem ve rahmetle anıyoruz" denildi.

"SAYGIYLA ANIYORUZ"

Türkiye Basketbol Federasyonunun sosyal medya hesaplarından, "Fikirleri ve inkılaplarıyla daima yol göstericimiz olan, Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü saygı ve özlemle anıyoruz." mesajı paylaşıldı.

Türkiye Voleybol Federasyonunun internet sitesinde yer alan mesajda, "Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, ebediyete intikal edişinin 87. yılında saygı, sevgi ve özlemle anıyoruz." denildi.

Türkiye Hentbol Federasyonunun anma mesajında ise "Cumhuriyetimizin kurucusu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü aramızdan ayrılışının yıl dönümünde saygı, özlem ve minnetle anıyoruz." ifadelerine yer verildi. Diğer spor federasyonları da yayımladıkları mesajlarla Atatürk'ü andı.