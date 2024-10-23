Spor federasyonları, TUSAŞ'a yönelik saldırıyı kınadı

Spor federasyonları, sosyal medya hesaplarından yaptıkları açıklamalarla Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde yer alan TUSAŞ'a yönelik terör saldırısını lanetledi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yaptığı paylaşımda, "Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan TUSAŞ'a tesislerine yönelik gerçekleşen hain terör saldırısı sonucu şehit ve yaralılarımız olduğunu derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar, aileleri ve tüm milletimize sabır ve başsağlığı diliyor; terörü bir kez daha lanetliyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye Basketbol Federasyonundan (TBF) "Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ. (TUSAŞ) tesislerine yönelik terör saldırısında şehit olan vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet; yaralılarımıza acil şifalar dileriz." denildi.

Türkiye Voleybol Federasyonunun (TVF) açıklamasında, "Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ. (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan Tesisleri'ne gerçekleştirilen terör saldırısında şehit olan vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet; yaralılarımıza acil şifalar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Diğer spor federasyonları da terör saldırısını lanetledi.