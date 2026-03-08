Spor federasyonlarından 8 Mart mesajları

Türkiye’de faaliyet gösteren spor federasyonları ve spor kurumları, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yayımladıkları mesajlarla kadın sporcuların ve spor emekçilerinin gününü kutladı.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK), “Dil değişirse, oyun değişir” başlığıyla paylaştığı mesajda sporda eşitliğin yalnızca sahada değil, kullanılan dilde de başladığına dikkat çekti.

"EŞİTLİK DİLDE BAŞLAR"

Açıklamada, “TMOK olarak sporda eşitliğin sahalardan önce dilde başladığına inanıyoruz. Gelin sahadaki mücadeleyi ayrımcılıktan uzak, önyargısız ve eşitlikçi kelimelerle konuşalım. Spordaki eşitliğin engellerinden birini hep birlikte kaldıralım” ifadelerine yer verildi.

Türkiye Milli Paralimpik Komitesi de mesajında kadınların ihtiyaç duyduğu şeyin ayrıcalık değil eşit şartlarda hak ettikleri değeri görmek olduğunu vurguladı. Açıklamada, tüm kadınların yalnızca bugün değil her gün eşitlik, saygı ve hak ettikleri değeri görmesi temennisinde bulunuldu.

Türkiye Hentbol Federasyonu ve Türkiye Voleybol Federasyonu da yayımladıkları mesajlarda kadınların mücadeleleri ve başarılarıyla ilham kaynağı olduğuna dikkat çekti.

"İLHAM VERİYORLAR"

Türkiye Judo Federasyonu ise kadın sporcuların Türk judosunun gelişimindeki katkılarına vurgu yaptı. Federasyonun açıklamasında kadın sporcuların, antrenörlerin ve spor emekçilerinin disiplinleri ve mücadeleleriyle hem spor alanında hem de hayatın her alanında ilham verdiği ifade edildi.

Türkiye Hokey Federasyonu, Tekvando Federasyonu ve Tenis Federasyonu da yayımladıkları mesajlarda kadınların sporda ve hayatın farklı alanlarında ortaya koydukları başarıların önemine değindi.

Türkiye Atıcılık Federasyonu ise “Hedefe odaklanan kadınlar, başarıyı tam isabetle vurur” başlığıyla paylaştığı mesajında kadın sporcuların azim ve disiplinleriyle Türk sporuna değer kattığını belirtti.

Öte yandan tekvando, badminton, kayak, satranç, yelken, kano, kick boks, otomobil sporları, görme engelliler sporları, ragbi, motosiklet, modern pentatlon ve golf federasyonları da yayımladıkları mesajlarla 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı.