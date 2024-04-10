Spor federasyonlarından Ramazan Bayramı mesajı

Spor federasyonları, Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Türkiye Voleybol Federasyonunun internet sitesinde yer alan mesajda, "Ülkemizin ve tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutlar, sevdiklerinizle birlikte sağlık ve mutluluk dolu nice bayramlar dileriz." denildi.

Federasyon başkanı Mehmet Akif Üstündağ da sosyal medya hesabından,"Ramazan Bayramı tüm insanlığa huzur ve mutluluk getirsin. Herkese sevdikleriyle beraber mutlu bayramlar dilerim." mesajını paylaştı.

Türkiye Hentbol Federasyonunun internet sitesinden yayımlanan mesajda, "Millet olarak dayanışma ruhu ile birlik beraberliğimizi pekiştirecek bir Ramazan Bayramı'nı daha hep birlikte yaşıyoruz. Ramazan Bayramı'nın ülkemize ve milletimize sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini diliyor; hentbol ailemiz ve milletimizin bayramını kutluyoruz." ifadelerine yer verildi.

Hentbol Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç da "Mübarek Ramazan Bayramınızı en içten dileklerimle kutlar, sevdiklerinizle sağlık ve huzur dolu nice bayramlar dilerim." paylaşımında bulundu.