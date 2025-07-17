Spor İstanbul, 14 binden fazla kişiyi sporla buluşturdu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul, park, bahçe, ormanlık alan, sahil şeridi, kapalı pazar alanları, vapur ve metro girişleri de olmak üzere şehrin dört bir yanındaki 311 farklı açık alanda, 14 binden fazla kişiyi sporla buluşturdu.

2025 yılının ilk altı aylık döneminde İstanbul’un 36 ilçesindeki 311 farklı lokasyonda yapılan açık hava egzersizi etkinlikleri, her yaştan katılımcıyı ağırladı. İBB Spor İstanbul’un uzman profesyonel eğitmenleri eşliğinde, 14 bin 462 kişi kültür fizik hareketleri, yürüyüş, koşu ve eğitsel oyunlarla egzersiz yaptı.

Geçen yılın tamamında açık havada yaklaşık 240 bin kez egzersiz yapan İstanbullular, bu yılın ilk 6 ayında 15 bin 961 seansta 168 bin 262 kez harekete geçti. Bu sayının yıl sonuna dek 350 bine ulaşmasıyla rekor kırılması hedefleniyor.

Günlük şehir hayatında spora erişimi kolaylaştıran açık hava egzersizleri, haftanın her günü İstanbul’un yüzlerce noktasında yıl sonuna kadar devam edecek. İstanbullular, Spor İstanbul’un egzersiz yerleri ve saatlerine https://spor.istanbul/hizmetlerimiz/acik-hava-egzersizleri/ adresinden ulaşabilir.

Spor İstanbul, 70 tesiste yüzmeden, jimnastiğe, aerobikten pilatese kadar onlarca branşta da hizmet veriyor. Bu tesislerde yıllık 1 milyon kişi ve yaklaşık 13 milyon kez kullanım sayısına ulaşıldı. Böylece 2019 yılında yüzde 13 olan İstanbul’un fiziksel aktivite oranı yüzde 35’lere çıktı.