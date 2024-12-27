Spor İstanbul, gönüllüleri ile büyüyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Hizmet ve İletişim Grubu iştiraki Spor İstanbul’a 2024 yılında başta Türkiye İş Bankası İstanbul Maratonu olmak üzere toplam 17 etkinlikte 2 bin 722 gönüllü destek verdi. Spor İstanbul’a destek veren gönüllülerin sayısı toplamda 23 bini aştı.

2024 yılında Spor İstanbul’a gönüllü olmak için başvuran kişi sayısı 6 bin kişi olurken, toplam gönüllü sayısı 23 bin 776 oldu. 2024 yılını geride bırakırken Spor İstanbul yüzlerce gönüllüsü ile İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Kampüs’te bir araya geldi.

“GÖNÜLLÜLER EN BÜYÜK DESTEKÇİMİZ”

Etkinlikte konuşma yapan İBB Spor İstanbul Genel Müdür Yardımcısı Neslihan Uçar Çadırcı, “Gönül çok güzel bir kelime. İçinde sevgi, aşk ve istek barındırıyor. Gerçekten bir ekip olmayı başardığınızda her şeyi başarabiliyorsunuz. İstanbul Maratonu’nda köprüye çıktığımızda ne kadar büyük bir takımın parçası olduğumuzu anladım. 42 binden fazla insan köprünün üstüne çıkacak ve her şey tıkır tıkır, saat gibi işleyecek... Siz gönüllülerimiz böyle büyük bir organizasyonda en büyük destekçimizsiniz” dedi.

"HAYDİ SEN DE GÖNÜLLÜ OL!" ÇAĞRISI

Yapılan açıklamada, şu çağrı yapıldı:

"Ulusal ve uluslararası spor etkinliklerinde her geçen yıl gönüllülerin önemi artarken 2024 Paris Olimpik ve Paralimpik Oyunları’nda toplam 45 bin gönüllü yer aldı. 2027 Avrupa Oyunları’na ev sahipliği yapacak olan ve 2036 Olimpik ve Paralimpik Oyunları’na da aday olan İstanbul’un gönüllülere her zaman büyük ihtiyacı olacak. Büyük spor organizasyonlarının bir parçası olmak isteyenler, https://spor.istanbul/etkinliklerimiz/spor-istanbul-gonulluleri/ adresini ziyaret edebilirler."