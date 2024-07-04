Spor İstanbul Yaz Atletizm Oyunları başlıyor

İBB Spor İstanbul’un Yaz Atletizm Oyunları, 6 Temmuz Cumartesi günü gerçekleşecek. Organizasyona üç ayrı branşta toplam 300 sporcu katılacak.

Tüm dünya gelecek ay yapılacak olan Paris’teki Yaz Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları’nı beklerken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul da etkinliklerine bir yenisini daha ekliyor. Yaz Atletizm Oyunları adını taşıyan yeni organizasyon koşu, atma ve atlama branşlarında yüzlerce sporcunun rekabetine sahne olacak.

300 SPORCU KATILACAK

İBB Maltepe Kenan Onuk Atletizm Pisti’nde 6 Temmuz Cumartesi günü 19.00-22.00 saatleri arasında düzenlenecek olan Yaz Atletizm Oyunları’na üç ayrı branş ve 13 kategoride yaklaşık 300 atlet katılacak.

Uluslararası standartlara sahip pistteki yarışlarda, Türkiye Atletizm Federasyonu’nun resmî hakemleri görev alırken, fotofiniş sistemi de kullanılacak.

HER YIL DÜZENLENMESİ PLANLANIYOR

Sporun birçok branşında hayata geçirdiği etkinliklerle bir yandan İstanbulluları sürekli olarak harekete geçirmeyi hedefleyen İBB Spor İstanbul, diğer yandan da amatör ve profesyonel sporculara yeni yarışma olanakları oluşturuyor. Spor İstanbul, Yaz Atletizm Oyunları’nı da gelecek yıllarda da düzenlemeyi planlıyor.

İBB SPOR İSTANBUL YAZ ATLETİZM OYUNLARI

Kategoriler:

KOŞU

- 100 m Erkek

- 100 m Kadın

- 4x100 m Erkek

- 4x100 m Kadın

- 4x400 m Mix

- 1.500 m Erkek

- 1.500 m Kadın

ATLAMA

- Uzun Atlama Erkek

- Uzun Atlama Kadın

- Yüksek Atlama Erkek

- Yüksek Atlama Kadın

ATMA

- Gülle Atma Erkek

- Gülle Atma Kadın