Spor salonu kaderine terk edildi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Kocaköy ilçesinde 2022 yılında 6 milyon 16 bin 364,43 TL’ye 252 kişilik spor tesisi inşa etti.

MA’nın haberine göre, spor salonu, belediyenin birçok taşınmazı gibi 2024 yerel seçimlerinden hemen önce kayyım yönetimi tarafından Gençlik Spor İl Müdürlüğüne devredildi.

Gençlerin basketbol, voleybol, hentbol ve futsal oynayabileceği spor tesisi bir gün dahi kullanılmadan kaderine terk edildi.

Bakımsızlıktan dolayı bahçesi yabani otlarla dolan tesisin, iç dizaynı tamamen bozulmuş durumda.