Spor salonunun saunasında yangın

Samsun’un Bafra ilçesinde bir spor salonunun saunasında çıkan yangın, korku dolu anlar yaşanmasına neden oldu.

Yangın, İsmet Paşa Mahallesi İsmet Paşa Caddesi’nde 8 katlı bir binanın birinci katında bulunan spor salonunun saunasında çıktı.

Henüz bilinmeyen nedenle saunada çıkan yangın itfaiye ekiplerine haber verildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Apartman sakinleri kısa süreli panik yaşadı.

Yangında maddi zarar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.