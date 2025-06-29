Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Spor spikeri Sabri Ugan, yaşamını yitirdi

Bir süredir kanser tedavisi gören Sabri Ugan, 62 yaşında, Medicana Zincirlikuyu Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Medya
  • 29.06.2025 18:40
  • Giriş: 29.06.2025 18:40
  • Güncelleme: 29.06.2025 18:42
Kaynak: AA
Spor spikeri Sabri Ugan, yaşamını yitirdi
FOTOĞRAF: DHA

Spor spikeri Sabri Ugan, 62 yaşında hayatını kaybetti.

Bir süredir kanser tedavisi gören Ugan, Medicana Zincirlikuyu Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Sabri Ugan, 17 Haziran'da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kanser teşhisi nedeniyle tedavi gördüğünü duyurmuştu.

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş kulüpleri ile futbol camiasından birçok isim, Ugan'ın vefatı sebebiyle başsağlığı mesajı paylaştı.

Sabri Ugan, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin Star TV'de ekranlara geldiği dönemde maç anlatımıyla futbolseverlerin hafızasına kazınmıştı.

BirGün'e Abone Ol