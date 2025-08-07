Spor spikeri Ümit Aktan hayatını kaybetti

Türk spor basınının önde gelen isimlerinden Ümit Aktan, 76 yaşında hayatını kaybetti.

Aktan'ın ölümüne ilişkin Galatasaray Spor Kulübü de açıklama yayımladı.

Açıklamada, "Kulübümüzün 14152 sicil numaralı üyesi, eski futbolcumuz, Türk spor basınının değerli ismi Ümit Aktan’ın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Ümit Aktan, zarafeti, bilgisi ve kendine özgü üslubuyla yalnızca bir anlatıcı değil; spora ve insanlara değer katan bir isimdi" ifadeleri yer aldı.

ÜMİT AKTAN KİMDİR?

1949 yılında doğan Ümit Aktan, futbolculuk kariyerinde Galatasaray forması giydi ancak geçirdiği sakatlıklar nedeniyle futbolu erken yaşta bırakmak zorunda kaldı.

Yine de futbol camiası içinde yer alan Aktan, spikerlik kariyerine 1972'de TRT'de başladı.

Tercüman, Yeni Şafak ve Türkiye gibi gazetelerde köşe yazarlığı yapan Ümit Aktan, TGRT'nin kuruluşunda da yer aldı.

Aktan, özellikle uzun yıllar sunduğu 'Haydi Maça' adlı canlı maç anlatımı programıyla tanınıyordu.