Spor tesisi gidiyor, lüks rezidanslar geliyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Beşiktaş Jimnastik Kulübü’nün Fulya’daki spor tesislerinin yer aldığı alanı “rezerv yapı alanı” kapsamına aldı.

İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü tarafından 9 Ocak’ta yapılan duyuruyla, 2 hektardan büyük planlama alanına ilişkin yeni bir imar planının hazırlandığı ve askıya çıkarıldığı bildirildi.

"AFET RİSKİ" GEREKÇESİ

Kısa Dalga'dan Canan Coşkun'un haberine göre Askıya çıkarılan imar planı raporunda, spor kompleksinin Bakanlığın 29 Ağustos 2025 tarihli oluru doğrultusunda, “afet riski” gerekçesiyle rezerv yapı alanı ilan edildiği ifade edildi. Bu karar doğrultusunda, bugüne kadar spor alanı olarak kullanılan bölgenin fonksiyonu köklü biçimde değiştirildi.

Bakanlığın plan raporunda, alanın yalnızca “belirli saatlerde kullanılan bir spor alanı” olmaktan çıkarılacağı vurgulandı. Yeni düzenlemeyle birlikte bölgenin, sürekli yaşayan bir nüfusa sahip, farklı ihtiyaçlara cevap veren ve çevresi için bir “kentsel çekim noktası” haline geleceği savunuldu. Fonksiyon değişikliği, Beşiktaş’ın ticaret ve hizmet ağırlıklı gelişim potansiyelini destekleyeceği ve alanın kentsel bütünlük içerisinde daha etkin kullanılmasını sağlayacağı gerekçeleriyle temellendirildi.

Planlama alanında yer alan parsellerin mülkiyet yapısına da raporda yer verildi. Buna göre, söz konusu alan içerisindeki en büyük parsel Beşiktaş Kulübü’ne ait. Bunun yanı sıra Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ile Beşiktaş Belediyesi mülkiyetinde bulunan iki ayrı parsel daha bulunuyor. Parsellerden birinde BJK Süleyman Seba Spor Salonu ile voleybol şubesi yer alırken, bir diğerinde BJK Şevket Belgin Spor Salonu ve Dikilitaş Spor Kulübü’ne ait halı sahalar bulunuyor.

BÖLGENİN FONKSİYONU DEĞİŞTİRİLDİ

Rezerv yapı alanı ilan edilmeden önceki planlarda “spor alanı” ve “zemin altı otopark alanı” olarak tanımlanan bölgenin fonksiyonu, yeni imar planıyla birlikte tamamen değiştirildi. Güncel planda alan; “ticaret + konut”, “cami alanı”, “park alanı” ve “belediye hizmet alanı” olarak yeniden düzenlendi.

Söz konusu planlama alanı, Fulya ve çevresinde son yıllarda hızla artan lüks konut projelerinin tam merkezinde yer alıyor. Alan, Marmara Üniversitesi’nin eski Nişantaşı yerleşkesi arazisinde DAP Yapı tarafından inşa edilen lüks konut projesinin tam karşısında bulunuyor. Polat Fulya projesi ise planlama alanının hemen bitişiğinde konumlanıyor. Böylece, spor tesislerinin tasfiye edilmesiyle birlikte, bölgedeki lüks konut aksının da bütünlüklü şekilde tamamlanmış olacağı değerlendiriliyor.

Kaynak: https://kisadalga.net/haber/ozel-haber/besiktas-fulya-tesisleri-rezerv-alan-oldu-bakanliktan-10-katli-rezidans-hamlesi-136357