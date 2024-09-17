Spor Toto, Galatasaray hakkında suç duyurusunda bulundu

Galatasaray'ın forma sponsoru olarak yasa dışı bahis sitesi Meritking'in haber sitesi ile sözleşme imzaladığı iddiası tartışılmaya devam ediyor.

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı, Galatasaray ile Adana Demirspor ve MeritKing adı altında bahis oynatılan internet siteleri hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Galatasaray için yapılan suç duyurusu forma sırt reklamı, Adana Demirspor için yapılan suç duyurusu ise Stat Led pano reklamı ile alakalı olduğu belirtildi.

Spor Toto, 'MeritKing' ismiyle bahis oynatılan internet siteleriyle reklamı yapılan haber sitesinin bağlantısının soruşturulmasını istedi.

Galatasaray için yapılan suç duyurusu Forma sırt reklamı, Adana Demirspor için yapılan suç duyurusu ise Stat Led pano reklamı ile alakalı. Spor Toto, 'MeritKing' ismiyle bahis oynatılan web siteleriyle, reklamı yapılan haber sitesinin bağlantısının soruşturulmasını istedi. https://t.co/hZtp5gGJtY — Yağız Sabuncuoğlu (@yagosabuncuoglu) September 17, 2024

GALATASARAY AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Sponsorluk anlaşmasını KAP'a bildiren Galatasaray'dan konuyla ilgili yapılan açıklamada 'bahis paylaşımı durumunda sözleşmenin tek taraflı feshedileceği' belirtilmişti.

Açıklamada, "Bizim sözleşmemiz meritking.news haber sitesi ile... Sözleşmede çok net madde var. Bu sitenin herhangi bir şekilde yasadışı bahis kumar falan paylaşması durumunda tek taraflı sözleşmeyi fesih etme hakkımız var" denilmişti.