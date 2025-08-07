Spor yapmadı diye tahliyeye engel!

Haber Merkezi

Tecrit, işkence, kötü muamele ve hak gasplarıyla gündemden düşmeyen cezaevleri, ülkenin en sorunlu alanlarından biri oldu. Cezaevlerinde özellikle siyasi mahkûmları hedef alan ihlallere son olarak, haklarındaki cezaların infazını tamamlamış hükümlülerin tahliyelerinin önüne geçen, kamuoyunda bilinen adıyla “infaz yakmalar” eklendi.

BİRÇOK İHLAL YAŞANDI

31 Mart 2020’de Resmi Gazete’de yayımlanarak, yürürlüğe giren “Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Yönetmelik” mahkumlara dönük yeni bir hak ihlali olarak görülüyor.

AKP ve MHP tarafından Meclis’e getirilip, her iki partili vekillerin oylarıyla kabul edilen yönetmelikle infazını tamamlamış hükümlülerin “iyi halli olup, olmadıklarını” değerlendirmek üzere cezaevlerinde İdare ve Gözlem Kurulu (İGK) oluşturuldu. Bu kurullar ise 1 Ocak 2021’den itibaren koşullu salıverme şartları oluşmuş hükümlüleri “iyi halli” olup olmadıkları hususunda değerlendirmeye tabi tutmaya başladı. Kendilerini doğrudan mahkeme yerine koyan bu kurullar, aldıkları kararlarda birçok mahkûmun tahliyesini engelledi.

Bu kurulların keyfi kararlarına her gün bir yenisi ekleniyor.

İstanbul Bakırköy Kadın Cezaevi’nde tutulan Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (HDP) Doğubayazıt Belediye eski Eşbaşkanı Delal Tekdemir, Türkan Karadaşlı ve Mekiye Sönük’ün tahliyeleri farklı tarihlerde ertelendi. "Örgüt üyesi olmak" iddiasıyla verilen hapis cezasının infazı 23 Haziran’da tamamlayan Delal Tekdemir, İdare ve Gözlem Kurulu kararıyla, "iyi halli" olmadığı iddiasıyla tahliyesi 4 ay ertelendi. Delal Tekdemir’in "İyi halli" olmama durumunun gösterilen gerekçeler ise kararların keyfiliğini gözler önüne serdi. MA’nın haberine göre üniversite mezunu olan Delal Tekdemir’in tahliyesinin ertelenmesine hiç açılmayan "okuma-yazma kursuna katılmaması" ve iki bacağında protez bulunmasına rağmen "spor faaliyetlerine iştirak etmediği" gerekçe gösterildi. 25 Ekim’de yeniden tahliyesi değerlendirilecek Delal Tekdemir hakkındaki karara karşı avukatı itirazda bulundu.