Spor yazarı Ercan Güven hayatını kaybetti
Spor yazarı ve gazeteci Ercan Güven, kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti.
Spor yazarı ve gazeteci Ercan Güven, geçirdiği kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdi.
Ercan Güven, 1980'li yıllardan bu yana Milliyet Gazetesi'nde görev yapıyordu.
Güven, gazetelere spor sayfası kavramını getiren ve pek çok gazeteci yetiştiren merhum Namık Sevik'in de yeğeniydi.
Güven'in cenazesi 23 Eylül Pazartesi günü defnedilecek.
Güven'in üyesi olduğu Türkiye Spor Yazarları Derneği'nin (TSYD) sosyal medya hesabından yayınladığı taziye mesajında şu ifadeler yer aldı.
Vefat eden üyemiz, Milliyet Spor yazarı ERCAN GÜVEN’in cenazesi 23 Eylül Pazartesi günü Şakirin Camii’nde kılınacak ikindi namazından sonra Çamlıca Mezarlığı’nda toprağa verilecektir. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve camiamıza baş sağlığı dileriz.— Türkiye Spor Yazarları Derneği (@TSYD1963) September 21, 2024
TSYD… pic.twitter.com/IpLs2uU1wI