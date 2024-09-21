Spor yazarı Ercan Güven hayatını kaybetti

Spor yazarı ve gazeteci Ercan Güven, geçirdiği kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdi.

Ercan Güven, 1980'li yıllardan bu yana Milliyet Gazetesi'nde görev yapıyordu.

Güven, gazetelere spor sayfası kavramını getiren ve pek çok gazeteci yetiştiren merhum Namık Sevik'in de yeğeniydi.

Güven'in cenazesi 23 Eylül Pazartesi günü defnedilecek.

Güven'in üyesi olduğu Türkiye Spor Yazarları Derneği'nin (TSYD) sosyal medya hesabından yayınladığı taziye mesajında şu ifadeler yer aldı.