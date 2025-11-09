Sporda bugün ne izlenmeli?

Sporda 9 Kasım oldukça hareketli bir gün olacak. Premier Lig'de zirve yarışına tutunmak isteyen iki takımın mücadelesi heyecanla beklenirken Formula 1'de Lando Norris-Oscar Piastiri'nin şampiyonluk yarışında kim avantajı kapacak merak konusu. Basketbol Süper Ligi'nde ise iki namağlup takım karşı karşıya geliyor, Arjantin'de de bir derbi klasiği sahne alacak. Günün göze çarpanları:

17.00 ASTON VILLA-BOURNEMOUTH

Premier Lig'de sezona istediği gibi başlayamayan ancak son dönemde form grafiğini yükselten Aston Villa, beklentilerin üzerinde bir sezon geçiren Bournemouth'u konuk ediyor. Deplasman ekibinde Antoine Semenyo'nun formu heyecan verici düzeyde. İlk dört hesapları yapan iki takımın mücadelesi sporseverler için güzel bir öğleden sonrası vaat ediyor.

19.30 MANCHESTER CITY-LIVERPOOL

Arsenal dün Sunderland karşısında iki puan bırakınca hem Manchester City hem de Liverpool bu karşılaşma için daha da iştahlandı. City kazanırsa lider Arsenal ile arasındaki puan farkı 4'e, Liverpool kazanırsa 5'e inecek. İki takım da artık beraberliği bir seçenek olarak görmüyor ve bu büyük maçı futbolseverler için daha çekici kılan bir unsur. Her haliyle muhteşem bir 90 dakika bizleri bekliyor olacak.

20.00 FORMULA 1 BREZİLYA GRAND PRİX

McLaren pilotu Lando Norris dün sprinti kazanarak şampiyonluk yarışındaki rakibi olan takım arkadaşıyla arasındaki puan farkını 9'a çıkardı. Üstüne sıralama turlarında pole pozisyonunu elde edince iyice avantajlı konuma geçti. İngiliz pilot pole avantajını kullanarak farkı daha da açmak isteyecek, yarışa dördüncü sırada başlayacak olan Piastri ise onu durdurmak için her şeyi yapmaya hazır. Interlagos'ta muhteşem bir mücadele bizleri bekliyor.

20.30 BEŞİKTAŞ-ANADOLU EFES

Basketbol Süper Ligi'nde haftaya maç kaybetmeden giren iki takım karşı karşıya. Akatlar'da oynanacak zorlu mücadele iki takımın geçen sezonki play-off serisini düşünülünce basketbolseverler için bulunmaz bir nimet. Hafta içi Avrupa maçlarını kaybeden Beşiktaş ve Efes'in bu maçı kazanmak için elinden geleni yapacak.

22.30 BOCA JUNIORS-RIVER PLATE

Derbilerin atası... Futbolseverler için vazgeçilmez bir nimet: Superclásico. Bu iki takım hangi şartta olursa olsun bu maçın seyir zevki, tansiyonu bambaşka. Güney Amerika'yı iliklerinize kadar hissedeceğiniz derbi haftayı mutlu kapatmanızı sağlayabilecek nitelikte.