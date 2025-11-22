Sporda bugün ne izlenmeli?

Milli ara sona erdi, kulüp futbolu geri döndü. Bu defa uzun bir süre ara yok, basketbolda ise milli ara öncesi son maçlar oynanacak. Keyifli bir cumartesi geçirmek isteyenler için günün öne çıkanları derledik:

13.00 BEŞİKTAŞ-MANİSA

Basketbol Süper Ligi'nde 8'de 8 yaparak kulüp tarihinin en iyi başlangıç rekorunu kıran Dusan Alimpijevic yönetimindeki siyah-beyazlılar galibiyet serisini sürdürmek için sahaya çıkıyor. Rakip ligde play-off hedefi bulunan Manisa Basketbol ise Kartal'ın serisini bitirme hedefinde. Son olarak Eurocup'ta Türk Telekom'u mağlup ederek önemli bir galibiyet alan siyah-beyazlılar kazanarak milli araya moralli girmek istiyor. Dolu salonda oynanacak mücadele sporseverler için güne iyi bir başlangıç vaat ediyor.

18.00 LIVERPOOL-NOTTINGHAM FOREST

Geçen sezon Premier Lig'i domine ederek şampiyon olan Liverpool'un güncel form düzeyi SOS veriyor. 11 maçta 18 puan toplayabilen Kırmızılar milli ara öncesi son maçında Manchester City'e rencide edici bir şekilde mağlup oldu. Son şampiyon kötü gidişe bir başka zor günler geçiren takım Nottingham Forest'ı devirerek son vermek amacında. Bu karşılaşma Premier Lig'de haftanın en keyifli mücadelelerinden olmaya aday.

18.15 BARCELONA-ATHLETIC BILBAO

La Liga'da 28 puanla Real Madrid'in üç puan gerisinde takibini sürdüren Barcelona, geçen sezonu mumla arayan Athletic Bilbao'yu konuk ediyor. Pozitif futbol oynamaya seven iki takımın mücadelesi İspanya'da haftanın karşılaşması olmaya aday.

20.30 NEWCASTLE UNITED-MANCHESTER CITY

Liverpool karşısında aldığı görkemli galibiyet ile zirve yarışında önemli bir şans edinen Manchester City, lige istediği gibi başlayamayan Newcastle'a konuk oluyor. Yükselen form grafiğini devam ettirip şampiyonluk yarışında Arsenal'ı daha çok baskı altına almak isteyen Pep Guardiola'nın öğrencileri bu zorlu deplasmandan mutlak üç puanla dönmek istiyor. Koltuğu sallantıda olan Eddie Howe'ın Newcastle'ı ise bu karşılaşmayı bir çıkış maçı olarak görüyor. Akşam seasında 'kaçırılmayacak' bir mücadele.

22.45 NAPOLI-ATALANTA

Beş büyük ligde şampiyonluk yarışının en yoğun şekilde yaşandığı lig tartışmasız bir şekilde Serie A. İlk yedideki takımları sadece 6 puan ayırıyor. Geçen sezon büyük bir sürprize imza atarak ipi göğüsleyen Napoli şu an lider Inter'in 2 puan gerisinde 22 puanda. Atalanta ise bu sezon yarıştan bir hayli uzak kaldı. 11 maçta sadece 13 puan toplayabiler mavi-siyahlılar yeniden çıkışa geçmenin hesaplarını yapıyor. Conte'nin öğrencilerinin ise puan kaybına tahammülü yok.