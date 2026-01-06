Sporda büyük ikiyüzlülük: Arina Fedorovtseva'ya vize yok, İsrail takımları el üstünde

Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı’nın Rus oyuncusu Arina Fedorovtseva, vize başvurusunun olumsuz sonuçlanması nedeniyle CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi’nde Polonya temsilcisi PGE Budowlani ile oynanacak karşılaşmada forma giyemeyecek.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Polonya’nın Rus vatandaşlarına yönelik uyguladığı kısıtlamalar nedeniyle Fedorovtseva’nın seyahati için Schengen vizesi başvurusunun başka bir Avrupa ülkesi üzerinden gerçekleştirildiği belirtildi. Değerlendirme sürecinin maç tarihine çok kısa bir süre kala tamamlandığı başvurunun olumsuz sonuçlandığı kaydedildi.

RUSYA'YA VAR, İSRAİL'E YOK

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Polonya'nın Rus vatandaşlarına yönelik uyguladığı kısıtlamalar nedeniyle sporcumuzun seyahati için Schengen vizesi başvurusu başka bir Avrupa ülkesi üzerinden yapılmış; değerlendirme süreci maç tarihine çok kısa bir süre kala tamamlanan bu başvuru olumsuz sonuçlanmıştır.

Arina Fedorovtseva'nın mevcut vizesinin yıl sonu döneminde sona ermesi ve Noel ile yılbaşı dönemine denk gelen resmi tatiller nedeniyle, alternatif bir ülke üzerinden yeni bir vize başvurusunun sonuçlandırılması mümkün olmamıştır.

Bu nedenle sporcumuzun söz konusu karşılaşmaya katılımı sağlanamamıştır. Yaşanan bu gelişme sonucunda sporcumuz Arina Fedorovtseva, yarınki karşılaşmada takımımızla birlikte olamayacaktır"

Rusya'nın Ukrayna'ya işgali sonrası başlayan ve o tarihten itibaren devam eden Rusya sporuna ve sporcularına uygulanan yaptırım ve ambargo artarak devam ediyor. İsrailli sporculara ve takımlara ise Gazze'de uygulanan katliama rağmen herhangi bir yaptırım uygulanmıyor.