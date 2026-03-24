Sporda cinsiyet testi tartışması büyüyor: Adil mi, ayrımcı mı?

80’den kuruluş, Uluslararası Olimpiyat Komitesi’ne (IOC) kadın sporcular için evrensel genetik cinsiyet testi uygulamasını gündeme alabileceği interseks sporculara yönelik kapsamlı bir yasak getirebileceği yönündeki iddialardan vazgeçme çağrısında bulundu.

Spor ve Haklar İttifakı (SRA), ILGA, Sporun İnsanları ve çok sayıda kuruluşun salı günü yayımladığı ortak açıklamada, IOC’nin “Kadın Kategorisinin Korunması” çalışma grubunun önermesi beklenen bu adımların, sporda toplumsal cinsiyet eşitliğini geriye götüreceği ifade edildi.

Açıklamada, birden fazla kaynağa dayandırılan bilgilere göre çalışma grubunun, tüm kadın ve kız sporcular için genetik cinsiyet doğrulaması yapılmasını ve interseks sporcuların kadın kategorisinde yarışmasının engellenmesini IOC’ye tavsiye ettiği belirtildi. Ancak IOC’nin bu önerileri henüz kamuoyuna doğrulamadığı vurgulandı.

"HENÜZ KARAR ALINMADI"

IOC, Reuters’a yaptığı açıklamada henüz herhangi bir karar alınmadığını bildirdi. Komite sözcüsü, “Kadın kategorisinin korunması çalışma grubu bu konudaki görüşmelerini sürdürüyor ve şu ana kadar herhangi bir karar alınmış değil. Gelişmelerle ilgili ilerleyen süreçte bilgi verilecektir” dedi.

IOC, 1996 Atlanta Olimpiyatları’nın ardından evrensel cinsiyet testlerini uygulamadan kaldırmıştı. Kurum, trans sporcuların katılımına ilişkin tek tip bir kural belirlemekten uzun süredir kaçınırken, 2021 yılında uluslararası federasyonlara kendi düzenlemelerini oluşturma çağrısı yapmıştı.

Atletizm, yüzme ve rugby gibi bazı büyük federasyonlar ise erkek ergenliği geçirmiş sporcuların kadın kategorisinde yarışmasını yasaklayan düzenlemeler getirdi.

"İLKELERİ ZEDELER"

SRA İcra Direktörü Andrea Florence, olası bir cinsiyet testi ve kapsamlı yasak politikasının “kadınların hakları ve güvenliği açısından yıkıcı sonuçlar doğuracağını” savundu.

Florence, “Toplumsal cinsiyet denetimi ve dışlayıcı uygulamalar tüm kadınlara zarar verir, IOC’nin savunduğunu söylediği adalet ve eşitlik ilkelerini zedeler” ifadelerini kullandı.

"YASAK OLARAK GÖRÜLMEMELİ"

Öte yandan spor felsefesi alanında çalışan İngiliz akademisyen Jon Pike ise söz konusu mektubu eleştirerek, önerilerin yanlış yorumlandığını savundu. Pike, çalışma grubunun “kadın kategorisinden erkeklerin dışlanmasını” hedeflediğini ve bunun bir yasak olarak değerlendirilmemesi gerektiğini ifade etti.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, BM Kadın Birimi ve Dünya Tabipler Birliği gibi uluslararası kurumlar da daha önce cinsiyet testlerini ayrımcı ve zararlı olarak nitelendirmişti.

Sporun İnsanları Payoshni Mitra, bu tür uygulamaların kadınların ve özellikle genç sporcuların mahremiyetini ihlal ettiğini ve güvenlik riskleri doğurduğunu belirtti.

Savunucular ayrıca, trans ve interseks sporculara yönelik olası yasakların, bu sporcuların maruz kaldığı ayrımcılık, taciz ve spora erişim kısıtları gibi yapısal sorunları göz ardı ettiğini dile getirdi. ILGA World İcra Direktörü Julia Ehrt ise “Spor, herkes için aidiyet hissi yaratması gereken bir alan olmalı” dedi.

KARARLA ÇELİŞİYOR İDDİASI

Kuruluşlar, söz konusu önerilerin IOC’nin 2021’de yayımladığı “Adalet, Kapsayıcılık ve Ayrımcılıkla Mücadele Çerçevesi” ile de çeliştiğini savundu. Buna karşılık Jon Pike, bu çerçevenin zaten “son derece karmaşık ve sorunlu” olduğunu öne sürerek eleştirilerini sürdürdü.

Öte yandan Dünya Atletizm Birliği, geçtiğimiz yıl Tokyo’da düzenlenen Dünya Şampiyonası öncesinde kadın sporcular için tek seferlik SRY gen testi uygulamasını devreye alarak cinsiyet doğrulama sürecini yeniden gündeme taşımıştı.