Sporda ele geçirilemez bir yapıyı inşa edeceğiz

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, CHP Genel Merkezi’nde CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile buluştu. CHP Lideri Özel ve Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç arasında gerçekleşen görüşmede, olimpiyatlardaki başarısızlık, siyasetin spora müdahalesinin yarattığı sorunlar ve olumsuz sonuçlar gündeme geldi. Koç, Fenerbahçe’nin olimpiyatlara en fazla sporcu gönderen kulüp olduğunu belirtti. CHP Genel Başkanı Özel ise Fenerbahçe’nin spora katkısı nedeniyle Koç’a teşekkür etti.

CHP Lideri Özel, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç ile görüşmesinde, spor yönetiminin siyasetin etkisinden kurtarılmasının en önemli hedefleri olduğunu dile getirdi.

Özel, CHP’nin tüm alanlarda temel bir yaklaşımı olduğunun altını çizerek, sözlerini şöyle sürdürdü: “CHP iktidarında yargıyı ele geçiren değil, kimsenin ele geçiremeyeceği bir yargı sistemi kurmayı, basını ve medyayı ele geçirmeyi değil, basın özgürlüğünü tam manasıyla tesis etmeyi, spor yönetimi ve federasyonları ele geçirmeyi değil, kimsenin ele geçiremeyeceği bir yapı kurmayı hedefliyoruz.”

Özel, Fenerbahçe’nin 2024 Paris Olimpiyatları’na en fazla sporcu gönderen spor kulübü olduğunu belirterek, elde edilen başarı için Ali Koç’a tebriklerini iletti. Türkiye’nin genel anlamda Paris Olimpiyatları’nda beklenen sonuçları alamadığını belirten Özel, sporda başarı için siyaset üstü bir çabaya ihtiyaç olduğunu ifade etti.

KOORDİNASYON KURULU

CHP’nin belediyeler arasında oluşturulacak bir koordinasyon kurulu ile ülke sporuna katkı sağlamak ve olimpiyatlardaki başarıları artırmak amacıyla faaliyet yürüteceğini anlatan Özel, Kulüpler Birliği ile de ortak çalışmanın önemini vurguladı. Özel, Türkiye’nin spordaki başarısının artırılması amacıyla CHP’nin üzerine düşen her şeyi yapmaya hazır olduklarını kaydetti.

Öte yandan Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi de parti binasında ziyaret etti. Bahçeli ziyaretin ardından Ali Koç’a aracına kadar eşlik etti.