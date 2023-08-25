Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 9 bin 89 lira 43 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 51 milyon 718 bin 440 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 37 milyon 286 bin 886 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 9 bin 89 lira 43 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 5 milyon 686 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 9 bin 543 lira 90 kuruş, satış fiyatı ise 8 bin 634 lira 96 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 121 milyon 524 bin 318 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 122 milyon 650 bin 308 metreküp olarak kayıtlara geçti.