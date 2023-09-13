Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 9 bin 591 lira 51 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 4 milyon 66 bin 619 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 18 milyon 217 bin 890 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 9 bin 591 lira 51 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 424 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 10 bin 71 lira 9 kuruş, satış fiyatı ise 9 bin 111 lira 93 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 102 milyon 918 bin 437 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 102 milyon 957 bin 426 metreküp olarak kayıtlara geçti.