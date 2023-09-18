Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 9 bin 673 lira 52 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 3 milyon 472 bin 724 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 5 milyon 716 bin 889 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 9 bin 673 lira 52 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 359 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 10 bin 157 lira 20 kuruş, satış fiyatı ise 9 bin 189 lira 84 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 102 milyon 76 bin 153 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 102 milyon 16 bin 956 metreküp olarak kayıtlara geçti.