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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Ajans Haberleri
  • 22.09.2023 14:51
  • Giriş: 22.09.2023 14:51
  • Güncelleme: 22.09.2023 14:52
Kaynak: AA
Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğalgaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 9 bin 675 lira 83 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğalgaz piyasasında işlem hacmi 5 milyon 220 bin 128 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 5 milyon 599 bin 50 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğalgaz piyasasında dün 1000 metreküp doğalgazın referans fiyatı 9 bin 675 lira 83 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 539 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 10 bin 159 lira 62 kuruş, satış fiyatı ise 9 bin 192 lira 4 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 97 milyon 271 bin 160 metreküp doğalgaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 98 milyon 388 bin 807 metreküp olarak kayıtlara geçti.

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