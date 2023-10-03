Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında, dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 10 bin 988 lira 48 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 26 milyon 899 bin 909 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 23 milyon 199 bin 170 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 10 bin 988 lira 48 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 2 milyon 448 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 11 bin 537 lira 90 kuruş, satış fiyatı ise 10 bin 439 lira 6 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 99 milyon 604 bin 670 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 97 milyon 765 bin 32 metreküp olarak kayıtlara geçti.