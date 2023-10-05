Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 11 bin 106 lira 68 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 5 milyon 20 bin 440 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 8 milyon 685 bin 869 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 11 bin 106 lira 68 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 452 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 11 bin 662 lira 1 kuruş, satış fiyatı ise 10 bin 551 lira 35 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 86 milyon 79 bin 518 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 88 milyon 389 bin 618 metreküp olarak kayıtlara geçti.