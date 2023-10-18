Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğalgaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 10 bin 988 lira 70 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğalgaz piyasasında işlem hacmi 6 milyon 328 bin 458 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 4 milyon 567 bin 893 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğalgaz piyasasında dün 1000 metreküp doğalgazın referans fiyatı 10 bin 988 lira 70 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 578 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 11 bin 538 lira 14 kuruş, satış fiyatı ise 10 bin 439 lira 27 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 114 milyon 185 bin 632 metreküp doğalgaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 116 milyon 357 bin 26 metreküp olarak kayıtlara geçti.