Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 10 bin 914 lira 68 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 35 milyon 775 bin 330 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 28 milyon 929 bin 945 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 10 bin 914 lira 68 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 3 milyon 276 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 11 bin 460 lira 41 kuruş, satış fiyatı ise 10 bin 368 lira 95 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 114 milyon 737 bin 26 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 112 milyon 143 bin 196 metreküp olarak kayıtlara geçti.