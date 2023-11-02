Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 11 bin 750 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 33 milyon 52 bin 749 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 25 milyon 483 bin 770 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 11 bin 750 lira, gaz ticaret miktarı ise 2 milyon 813 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 12 bin 337 lira 50 kuruş, satış fiyatı ise 11 bin 162 lira 50 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 123 milyon 140 bin 455 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 121 milyon 63 bin 223 metreküp olarak kayıtlara geçti.