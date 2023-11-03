Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 10 bin 738 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 8 milyon 135 bin 572 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 33 milyon 52 bin 749 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 10 bin 738 lira, gaz ticaret miktarı ise 755 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 11 bin 880 lira 26 kuruş, satış fiyatı ise 10 bin 201 lira 10 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 122 milyon 672 bin 706 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 122 milyon 395 bin 975 metreküp olarak kayıtlara geçti.