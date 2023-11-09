Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 11 bin 698 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 14 milyon 72 bin 694 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 2 milyon 414 bin 991 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 11 bin 698 lira, gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 203 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 12 bin 282 lira 90 kuruş, satış fiyatı ise 11 bin 113 lira 10 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 115 milyon 648 bin 889 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 116 milyon 166 bin 744 metreküp olarak kayıtlara geçti.