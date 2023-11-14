Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 11 bin 170 lira 19 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 30 milyon 25 bin 460 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 33 milyon 131 bin 46 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 11 bin 170 lira 19 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 2 milyon 688 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 11 bin 728 lira 70 kuruş, satış fiyatı ise 10 bin 611 lira 68 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 133 milyon 848 bin 356 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 131 milyon 512 bin 550 metreküp olarak kayıtlara geçti.