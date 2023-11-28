Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 11 bin 890 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 10 milyon 455 bin 730 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 8 milyon 36 bin 960 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 11 bin 890 lira, gaz ticaret miktarı ise 879 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 12 bin 494 lira, satış fiyatı ise 11 bin 295 lira 50 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 216 milyon 975 bin 288 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 217 milyon 118 bin 394 metreküp olarak kayıtlara geçti.