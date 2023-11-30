Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 494 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 11 milyon 594 bin 912 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 10 milyon 402 bin 90 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 12 bin 494 lira, gaz ticaret miktarı ise 928 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 13 bin 118 lira 70 kuruş, satış fiyatı ise 11 bin 869 lira 30 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 213 milyon 362 bin 415 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 212 milyon 719 bin 20 metreküp olarak kayıtlara geçti.